Dois homens, um de 21 e outro de 25 anos, foram presos por tráfico de drogas em Ilhabela na madrugada desta quinta-feira (11). A ação aconteceu durante patrulhamento preventivo de policiais do 20°BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro da Barra Velha.
A equipe recebeu uma denúncia sobre a prática de tráfico de drogas no bairro. No local, encontrou e rendeu os jovens em flagrante.
Eles portavam maconha, cocaína, dinheiro e balança de precisão. Todo o material foi apreendido.
Os indivíduos foram conduzidos à delegacia, onde o delegado de plantão elaborou o boletim de ocorrência de tráfico de drogas e permaneceram presos, à disposição da Justiça.