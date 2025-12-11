Dois homens, um de 21 e outro de 25 anos, foram presos por tráfico de drogas em Ilhabela na madrugada desta quinta-feira (11). A ação aconteceu durante patrulhamento preventivo de policiais do 20°BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pelo bairro da Barra Velha.

A equipe recebeu uma denúncia sobre a prática de tráfico de drogas no bairro. No local, encontrou e rendeu os jovens em flagrante.

