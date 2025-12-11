A Petrobras anunciou a entrega de seus primeiros lotes de SAF (Combustível Sustentável de Aviação), tornando-se a primeira empresa a produzir esse biocombustível integralmente no Brasil.

A produção conquistou a certificação de sustentabilidade da Icao (Organização da Aviação Civil Internacional).

