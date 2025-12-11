A Petrobras anunciou a entrega de seus primeiros lotes de SAF (Combustível Sustentável de Aviação), tornando-se a primeira empresa a produzir esse biocombustível integralmente no Brasil.
A produção conquistou a certificação de sustentabilidade da Icao (Organização da Aviação Civil Internacional).
O volume inicial de 3 mil m³ de SAF foi comercializado com distribuidoras que operam no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro.
Esse volume equivale a cerca de um dia de consumo total nos aeroportos do estado.
Para subsituir o querosene de aviação convencional pelo SAF, não são necessárias alterações em aeronaves ou na infraestrutura, sendo uma solução imediata para descarbonizar o setor.
Produção
O SAF foi produzido por coprocessamento na Reduc (Refinaria Duque de Caxias), no Rio de Janeiro, que utilizou matéria-prima de origem vegetal, como óleo técnico de milho (TCO) ou óleo de soja, processada junto ao querosene mineral.
Refinarias como a Refinaria Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos (SP), já realizaram testes e a previsão é que, até 2026, a Refinaria de Paulínia (Replan/SP) e a Refinaria Gabriel Passos (Regap/MG) também iniciem a produção e comercialização do SAF.
Redução de Emissões
A adoção do SAF como combustível contribui para o cumprimento das metas de descarbonização do setor aéreo e está em conformidade com os padrões internacionais.
A Petrobras afirma que o produto obtido, certificado com o selo ISCC-CORSIA, pode alcançar uma redução prevista de até 87% nas emissões líquidas de CO2 na parcela renovável.
A produção antecipa as futuras exigências do mercado, uma vez que a partir de 2027 as companhias aéreas brasileiras deverão começar a utilizar o SAF em voos internacionais, seguindo o programa CORSIA, e em voos domésticos, conforme a Lei do Combustível do Futuro.