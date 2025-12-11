Um grave engavetamento entre cinco veículos e um ônibus deixou um motorista morto e 37 passageiros feridos (leves e moderados) na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. A ocorrência aconteceu por volta de 2h40, desta quinta-feira (11), pelo km 107, na pista sentido Rio de Janeiro.
O motorista do ônibus Guanabara, Marco Aurélio de Souza Rosa, de 54 anos, que opera linha interestadual, morreu na hora. A frente do veículo ficou completamente destruída. O ônibus saiu de Campinas e seguia em direção ao Rio de Janeiro.
De acordo com a concessionária RioSP, a ocorrência deixou cinco vítimas moderadas (removidas ao Hospital Regional de Taubaté) e 33 vítimas leves, classificadas como verdes, que receberam liberação no local.
A rodovia precisou ser totalmente interditada para a remoção do corpo do motorista, socorro dos passageiros e envolvidos no acidente e limpeza da pista.
Trabalharam na ocorrência o Corpo de Bombeiros, equipes de resgate da RioSP, Polícia Rodoviária Federal e Funerária Sagrada Família.
Por volta de 7h, o congestionamento no local era de 17 quilômetros, no sentido Rio de Janeiro, e só o acostamento estava liberado. A pista sentido São Paulo também registrava lentidão.
A reportagem fez contato com a empresa Guanabara, que se manifestou por meio de nota. A empresa diz que o ônibus foi atingido na traseira por uma carreta e lamenta e presta todo apoio à família do motorista, que morreu, e aos passageiros que estavam o veículo. Leia a nota na íntegra.
“A empresa informa que, por volta das 4h da madrugada desta quinta-feira (11), recebeu a comunicação de que o veículo que operava a linha Campinas x Rio de Janeiro, foi atingido na traseira por uma carreta e envolvida num engavetamento.
Manifestamos nossa mais profunda consternação e solidariedade à família de nosso motorista que faleceu em decorrência deste acidente.
O veículo transportava 33 passageiros e 4 destes receberam atendimento médico porém nenhum em estado grave.
A empresa permanece prestando toda assistência necessária aos envolvidos e no momento toda nossa atenção estará voltada ao suporte da família de nosso colaborador.”