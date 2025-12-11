Um grave engavetamento entre cinco veículos e um ônibus deixou um motorista morto e 37 passageiros feridos (leves e moderados) na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. A ocorrência aconteceu por volta de 2h40, desta quinta-feira (11), pelo km 107, na pista sentido Rio de Janeiro.

O motorista do ônibus Guanabara, Marco Aurélio de Souza Rosa, de 54 anos, que opera linha interestadual, morreu na hora. A frente do veículo ficou completamente destruída. O ônibus saiu de Campinas e seguia em direção ao Rio de Janeiro.

De acordo com a concessionária RioSP, a ocorrência deixou cinco vítimas moderadas (removidas ao Hospital Regional de Taubaté) e 33 vítimas leves, classificadas como verdes, que receberam liberação no local.