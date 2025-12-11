13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

TECNOLOGIA

Inpe inaugura Jaci, o novo supercomputador

Por Da redação | Cachoeira Paulista
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Inpe
Jaci entra em operação com tecnologia de ponta
O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) inauga nesta quinta-feira (11) o supercomputador Jaci, na unidade de Cachoeira Paulista e empossa Antonio Miguel Vieira Monteiro como novo diretor.

Jaci é um equipamento de alto desempenho e que representa um avanço tecnológico para a previsão de tempo e clima no país.

Capacidade 

O supercomputador possui capacidade de processamento cinco a seis vezes superior ao sistema anterior, o Tupã, e permitirá previsões meteorológicas mais rápidas e detalhadas, além de maior precisão na modelagem climática.

A operação da nova máquina reduz o tempo necessário para processar previsões de 10 dias para menos de duas horas. A resolução espacial das simulações será ampliada de 20 km para 10 km globalmente e pode atingir 3 km na América do Sul.

Projetos

Este é o primeiro marco do Projeto RISC (Renovação da Infraestrutura de Supercomputação do INPE), que prevê a modernização do Centro de Dados Científicos até 2028.

A máquina suportará a operação efetiva do Monan (Modelo Brasileiro para Previsões de Oceano, Terra e Atmosfera), um novo modelo desenvolvido para representar as condições ambientais da América do Sul.

