O Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) inauga nesta quinta-feira (11) o supercomputador Jaci, na unidade de Cachoeira Paulista e empossa Antonio Miguel Vieira Monteiro como novo diretor.

O supercomputador possui capacidade de processamento cinco a seis vezes superior ao sistema anterior, o Tupã, e permitirá previsões meteorológicas mais rápidas e detalhadas, além de maior precisão na modelagem climática.

A operação da nova máquina reduz o tempo necessário para processar previsões de 10 dias para menos de duas horas. A resolução espacial das simulações será ampliada de 20 km para 10 km globalmente e pode atingir 3 km na América do Sul.

Projetos

Este é o primeiro marco do Projeto RISC (Renovação da Infraestrutura de Supercomputação do INPE), que prevê a modernização do Centro de Dados Científicos até 2028.