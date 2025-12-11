A Polícia Militar do Estado de São Paulo, juntamente com as polícias militares dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, deflagram nesta quinta-feira (11) a Operação Divisas para cumprimento de mandados de busca e apreensão, realização de bloqueios e intensificação de policiamento. A operação mobiliza 150 policiais e 48 viaturas.
Segundo a PM, o objetivo é aumentar a percepção de segurança da população na região das divisas, neste período que antecede os feriados e férias escolares.
A operação também visa a integração entre as polícias desses estados, visando desarticular ações de crime organizado.
A região de divisa entre os estados é território de uma guerra entre as facções criminosas PCC (Primeiro Comando da Capital) e CV (Comando Vermelho) no Vale do Paraíba e Litoral Norte. Essa disputa foi revelada com exclusividade por OVALE (leia aqui).
PCC e o CV travam uma disputa violenta pelo domínio de territórios e do bilionário mercado de drogas na RMVale. As áreas de maior tensão são o Vale Histórico, o metro quadrado com maior índice de assassinatos em solo paulista, e o Litoral Norte.
Não à toa, o ranking dos municípios com a maior taxa de homicídios tem na primeira colocação Lorena, seguida por Cruzeiro, na segunda posição. No Litoral Norte, por sua vez, Ubatuba é a terceira, enquanto que Caraguatatuba e São Sebastião ocupam o nono e décimo lugares, respectivamente, no 'Top 10'.