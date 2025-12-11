A Polícia Militar do Estado de São Paulo, juntamente com as polícias militares dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, deflagram nesta quinta-feira (11) a Operação Divisas para cumprimento de mandados de busca e apreensão, realização de bloqueios e intensificação de policiamento. A operação mobiliza 150 policiais e 48 viaturas.

Segundo a PM, o objetivo é aumentar a percepção de segurança da população na região das divisas, neste período que antecede os feriados e férias escolares.

A operação também visa a integração entre as polícias desses estados, visando desarticular ações de crime organizado.