O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou que o salário mínimo nacional será de R$ 1.621 em 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10).

Sobre o valor atual de R$ 1.518, o reajuste representa 6,79%, o que significa um aumento de R$ 103.

A correção será aplicada a partir de janeiro do próximo ano e é referência para quase 60 milhões de pessoas no Brasil.

Valor ideal