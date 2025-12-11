Começa nesta quinta-feira (11), o Festival Cidade da Cultura Comgás em São José dos Campos com programação gratuita que segue até domingo (14).
As atrações incluem música, literatura, artes visuais e manifestações de culturas tradicionais, que visam valorizar artistas e a produção cultural local. O evento também pretende homenagear personalidades relevantes da cidade.
Confira os destaques da programação:
Quinta-feira (11), às 19h30, no Museu Municipal: Evento de abertura com apresentação do cantor Deo Lopes, que também será homenageado junto ao músico Jorge do Bandolim. Na ocasião, também serão homenageados Angela Savastano (in memoriam), Dra. Ema Ely Salomão Bonetti e o Grupo Jongo Mistura da Raça.
Sexta-feira (12), às 18h, na Casa de Cultura Chico Triste: Os mestres Celso Pan e Kardec Gonzaga lideram a Folia de Reis com cantos, bandeiras e personagens típicos do ciclo natalino.
Sábado (13), das 9h às 13h, com saída do Museu Municipal: Acontece o circuito Circula Poente – Arte em Circuito SJC, com visitas guiadas a ateliês e espaços de criação, como o Clube da Gravura e o Ateliê de Etser. O circuito conta com ônibus gratuito.
Domingo (14), das 9h às 13h, no Parque Vicentina Aranha: Uma manhã infantil marca o encerramento do evento com uma feira de livros infantis, leitura livre e contação de histórias com a autora Diana Gerbelli. A programação finaliza com uma Oficina de Circo.