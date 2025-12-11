A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã de quarta-feira (10) Erick Pereira dos Santos, conhecido como ‘Cicatriz’, suspeito pela morte de Angélica Alves Camargo, cujo corpo foi encontrado dentro de um carrinho de mercado na zona leste da capital.

Erick foi detido na rua Borges de Figueiredo, na Mooca, quando uma equipe de policiais militares suspeitaram dele e do outro homem que o acompanhava. O foragido se apresentou como ‘Eder”, mas acabou sendo identificado pela semelhança física com o suspeito procurado e foi levado à delegacia, onde havia mandado de prisão contra ele.