A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã de quarta-feira (10) Erick Pereira dos Santos, conhecido como ‘Cicatriz’, suspeito pela morte de Angélica Alves Camargo, cujo corpo foi encontrado dentro de um carrinho de mercado na zona leste da capital.
Erick foi detido na rua Borges de Figueiredo, na Mooca, quando uma equipe de policiais militares suspeitaram dele e do outro homem que o acompanhava. O foragido se apresentou como ‘Eder”, mas acabou sendo identificado pela semelhança física com o suspeito procurado e foi levado à delegacia, onde havia mandado de prisão contra ele.
Na delegacia, Erick disse que apenas participou da ocultação do corpo e que estava em companhia de Rodrigo Domingos da Silva quando conheceram a vítima, em um ponto de usuários de drogas na região. Rodrigo negou envolvimento com o crime.
Segundo ele, Rodrigo levou a mulher para sua casa e ambos foram tomar banho juntos. Após cerca de uma hora, Rodrigo retornou dizendo que havia se desentendido com a vítima e que ela estava morta. Erick afirmou que ajudou Rodrigo a colocar o corpo em um carrinho de mercado e saíram pelas ruas do bairro procurando um local para deixá-lo. Um motorista desconfiou da situação e a dupla resolveu abandonar o carrinho no local e fugir.
Investigadores já haviam identificado Erick por câmeras de monitoramento, reconhecimento de testemunhas e objetos deixados por ele em um estabelecimento comercial do bairro. O suspeito possui histórico de violência contra mulheres e todos os indícios, segundo a polícia, apontam para sua participação no crime.
Erick Pereira dos Santos foi conduzido ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção de Pessoas) e encaminhado para audiência de custódia.