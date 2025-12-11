Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam a uma ocorrência de ameaça no bairro Altos de Santana em São José dos Campos, que resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça.

A ação aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (10), às 0h16, na rua Alto da Boa Vista.

