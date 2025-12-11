13 de dezembro de 2025
MANDADO EM ABERTO

Procurado pela Justiça, devedor de pensão arruma briga e é preso

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa

Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam a uma ocorrência de ameaça no bairro Altos de Santana em São José dos Campos, que resultou na prisão de um homem procurado pela Justiça.

A ação aconteceu durante a madrugada de quarta-feira (10), às 0h16, na rua Alto da Boa Vista. 

Em abordagem ao suspeito, foi constatado mandado de prisão em seu desfavor por falta de pagamento de pensão alimentícia. 

Ele foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

