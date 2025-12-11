A Polícia Militar deflagrou nesta quinta-feira (11) a operação Mega Cavalo de Aço para combater roubos com o uso de motocicletas em todo o estado de São Paulo. O lançamento da ação ocorreu na praça Charles Muller, na zona oeste da capital.
“Serão feitos bloqueios estratégicos em vias onde serão priorizadas as abordagens e vistorias em motos, que é comumente utilizada na prática de roubos”, disse o coronel Carlos Henrique Lucena, responsável pela operação.
No total, serão cerca de 20 mil policiais empenhados, em uma ação integrada entre o Comando de Policiamento de Trânsito, Rodoviário, de Choque, a Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta) e os Baeps (Batalhões de Ações Especiais de Polícia).
Em outubro, a operação Mega Cavalo de Aço resultou na apreensão de 2,9 mil motos com irregularidades, sendo a maior parte delas por falta de licenciamento.