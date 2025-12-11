13 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPERAÇÃO POLICIAL

PM realiza megaoperação para combater roubos com uso de motos

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pablo Jacob/Governo de SP
São cerca de 20 mil policiais empenhados, em uma ação integrada
São cerca de 20 mil policiais empenhados, em uma ação integrada

A Polícia Militar deflagrou nesta quinta-feira (11) a operação Mega Cavalo de Aço para combater roubos com o uso de motocicletas em todo o estado de São Paulo. O lançamento da ação ocorreu na praça Charles Muller, na zona oeste da capital.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Serão feitos bloqueios estratégicos em vias onde serão priorizadas as abordagens e vistorias em motos, que é comumente utilizada na prática de roubos”, disse o coronel Carlos Henrique Lucena, responsável pela operação.

No total, serão cerca de 20 mil policiais empenhados, em uma ação integrada entre o Comando de Policiamento de Trânsito, Rodoviário, de Choque, a Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta) e os Baeps (Batalhões de Ações Especiais de Polícia).

Em outubro, a operação Mega Cavalo de Aço resultou na apreensão de 2,9 mil motos com irregularidades, sendo a maior parte delas por falta de licenciamento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários