A Polícia Militar deflagrou nesta quinta-feira (11) a operação Mega Cavalo de Aço para combater roubos com o uso de motocicletas em todo o estado de São Paulo. O lançamento da ação ocorreu na praça Charles Muller, na zona oeste da capital.

“Serão feitos bloqueios estratégicos em vias onde serão priorizadas as abordagens e vistorias em motos, que é comumente utilizada na prática de roubos”, disse o coronel Carlos Henrique Lucena, responsável pela operação.