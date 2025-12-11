Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Essa é a informação que Sueli tem sobre o paradeiro do filho. O desaparecimento de Décio de Castro Santos vai completar três anos em janeiro sem nenhuma pista sobre o rapaz, para desespero da mãe.

Sonhando em ser médio, o jovem de São José dos Campos desapareceu em 18 de janeiro de 2023. A família não tem nenhuma dele. Não sabe se está vivo ou morto. Também a Polícia Civil não conseguiu solucionar o caso. Segundo a mãe, foi preciso contratar um advogado para que a investigação fosse retomada.

Mesmo desempregada, a mãe conta que conseguiu recursos para contratar um advogado e poder desarquivar o caso. Um casal foi chamado para um novo depoimento na delegacia sobre o dinheiro que foi retirado da conta de Décio.

Segundo a mãe, o casal entrou em contradições no depoimento. “E agora, nesse segundo depoimento, que foi muita luta, ela também entra em contradições e não dá em nada. Isso que é muito triste. Eu sei que está passando, quanto mais passa é pior. E é muito triste”, disse a mãe de Décio.