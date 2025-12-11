Cinco homens envolvidos em um assalto a um estabelecimento em Itajubá (MG), foram detidos na zona leste de São José dos Campos, na última terça-feira (9). A prisão foi resultado da ação de policiais militares da Força Tática do 46º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento pelo bairro Santa Inês 1.

Dos cinco, quatro foram liberados e um permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.

