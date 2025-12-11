13 de dezembro de 2025
ASSALTOS

Suspeitos de roubo em Minas são detidos em SJC; foram liberados

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões no Santa Inês 1
Apreensões no Santa Inês 1

Cinco homens envolvidos em um assalto a um estabelecimento em Itajubá (MG), foram detidos na zona leste de São José dos Campos, na última terça-feira (9). A prisão foi resultado da ação de policiais militares da Força Tática do 46º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento pelo bairro Santa Inês 1.

Dos cinco, quatro foram liberados e um permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.

A equipe identificou um veículo utilizado em roubos na cidade mineira e abordou os quatro ocupantes, todos homens, sendo um de 23, um 24, um 25 e um de 36 anos.

No interior do carro foram encontrados aparelhos celulares, documentos, cartões de crédito, cartão de visitas de um comércio itajubense e cerca de R$ 3.200. Boa parte dos objetos localizados no carro correspondiam a itens roubados de estabelecimentos no mesmo dia e também no domingo (7), outros itens pertenciam às vítimas.

Os suspeitos negaram envolvimento no roubo e indicaram um outro homem, de 41 anos, que guardava a arma usada nos crimes.

Em diligência à residência dele, a equipe localizou um revólver calibre. 387 municiado.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, o proprietário da arma permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo, já os quatro criminosos ocupantes do veículo foram qualificados como investigados pelo crime de roubo e liberados.

Os objetos localizados permaneceram apreendidos.

