Cinco homens envolvidos em um assalto a um estabelecimento em Itajubá (MG), foram detidos na zona leste de São José dos Campos, na última terça-feira (9). A prisão foi resultado da ação de policiais militares da Força Tática do 46º BPM- I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) durante patrulhamento pelo bairro Santa Inês 1.
Dos cinco, quatro foram liberados e um permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
A equipe identificou um veículo utilizado em roubos na cidade mineira e abordou os quatro ocupantes, todos homens, sendo um de 23, um 24, um 25 e um de 36 anos.
No interior do carro foram encontrados aparelhos celulares, documentos, cartões de crédito, cartão de visitas de um comércio itajubense e cerca de R$ 3.200. Boa parte dos objetos localizados no carro correspondiam a itens roubados de estabelecimentos no mesmo dia e também no domingo (7), outros itens pertenciam às vítimas.
Os suspeitos negaram envolvimento no roubo e indicaram um outro homem, de 41 anos, que guardava a arma usada nos crimes.
Em diligência à residência dele, a equipe localizou um revólver calibre. 387 municiado.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária, o proprietário da arma permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo, já os quatro criminosos ocupantes do veículo foram qualificados como investigados pelo crime de roubo e liberados.
Os objetos localizados permaneceram apreendidos.