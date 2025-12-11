Uma criança de seis anos foi resgatada com vida após um grave acidente envolvendo três caminhões na manhã desta quarta-feira (10) na BR-376. O motorista de um dos veículos morreu no local.
A colisão ocorreu por volta das 6h, no quilômetro 665 da rodovia, trecho que liga o Paraná a Santa Catarina. O impacto entre os caminhões provocou a interdição da pista e formou longos congestionamentos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista que morreu não conseguiu frear e atingiu a traseira de uma carreta que seguia na faixa 2. Na sequência, o veículo desgovernado bateu em outro caminhão que trafegava pela faixa 3. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada dos socorristas. A identidade ainda não foi confirmada.
A passageira do caminhão, uma menina de seis anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à UPA de Garuva. De acordo com o policial rodoviário Matschulat, os outros caminhões trafegavam em baixa velocidade devido às curvas do trecho, e o terceiro veículo vinha mais rápido quando ocorreu a colisão.
Resgate difícil
O Corpo de Bombeiros relatou que a retirada da criança foi complexa. Segundo o sargento Igor, a carga tombou sobre a cabine, o que poderia ter sido fatal para um adulto. “Pelo tamanho da criança, conseguimos retirá-la com vida. Foi um trabalho delicado”, afirmou.
O motorista Dorival Braz, que conduzia uma das carretas, presenciou o acidente. Ele contou que viu o caminhão descer em alta velocidade e percebeu que o condutor havia perdido o controle antes do impacto.
Um dos veículos envolvidos transportava ácido clorídrico, substância altamente corrosiva. Apesar do risco, não houve vazamento, segundo o Corpo de Bombeiros. As equipes aguardam a liberação técnica para restabelecer totalmente o tráfego no trecho.