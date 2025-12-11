Uma criança de seis anos foi resgatada com vida após um grave acidente envolvendo três caminhões na manhã desta quarta-feira (10) na BR-376. O motorista de um dos veículos morreu no local.

A colisão ocorreu por volta das 6h, no quilômetro 665 da rodovia, trecho que liga o Paraná a Santa Catarina. O impacto entre os caminhões provocou a interdição da pista e formou longos congestionamentos.