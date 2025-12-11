Um homem identificado como João Ferreira da Silva foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (10) ao sair de um hotel. Ele foi atingido na entrada do estabelecimento e morreu antes da chegada do socorro.

O crime ocorreu por volta das 6h50 na rua Colonizador Ênio Pipino, no bairro Santa Mônica, em Sinop. Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas apenas confirmaram o óbito. O corpo ficou caído na porta do hotel.