CRIME

Francisco, 72 anos, é roubado e espancado por casal

Por Da Redação | Curitiba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação Polícia Civil
Francisco, 72 anos, é roubado e espancado por casal
Francisco, 72 anos, é roubado e espancado por casal

Um idoso de 72 anos foi espancado e roubado enquanto caminhava na tarde de sexta-feira (5). A vítima ficou inconsciente após as agressões e precisou ficar internada por quatro dias antes de registrar o boletim de ocorrência.

O ataque ocorreu no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Francisco Bispo dos Santos, morador da região, fazia sua caminhada diária quando foi surpreendido por um homem e uma mulher na Rua Cafeara. Segundo ele, o casal o abordou repentinamente e iniciou as agressões.

A dupla usou socos, chutes e até um cabo de vassoura para atingir o idoso, que teve o relógio levado pelos criminosos. Eles fugiram em uma bicicleta logo após o roubo.

Inconsciente, Francisco foi socorrido por uma equipe do Samu e levado ao Hospital do Trabalhador, onde permaneceu internado por quatro dias devido aos ferimentos. Após receber alta, procurou a Polícia Civil para registrar o caso.

Em relato à imprensa, o idoso afirmou ter sido golpeado na cabeça e em várias partes do corpo, sem chance de reagir.

A Polícia Civil investiga o crime e busca identificar e localizar os dois agressores, que continuam foragidos.

