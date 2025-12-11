Um idoso de 72 anos foi espancado e roubado enquanto caminhava na tarde de sexta-feira (5). A vítima ficou inconsciente após as agressões e precisou ficar internada por quatro dias antes de registrar o boletim de ocorrência.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O ataque ocorreu no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. Francisco Bispo dos Santos, morador da região, fazia sua caminhada diária quando foi surpreendido por um homem e uma mulher na Rua Cafeara. Segundo ele, o casal o abordou repentinamente e iniciou as agressões.