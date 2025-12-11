O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), prevê assinar até o final deste mês o novo contrato da ‘Cidade Inteligente’, com aumento de 500 câmeras no sistema de monitoramento da cidade, que vai saltar de 1.186 para 1.697 câmeras. Trata-se do maior e mais complexo 'BBB' da segurança pública da cidade.

O novo contrato passa de 32 para 300 câmeras de reconhecimento facial, que permitirá o sistema ampliar a cobertura de vigilância eletrônica. Parte dos equipamentos serão instalados perto de escolas.