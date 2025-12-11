13 de dezembro de 2025
VIGILÂNCIA

Anderson assina novo BBB da segurança em dezembro: 1.697 câmeras

Por Luyse Camargo e Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
Painel de controle do CSI em São José dos Campos
Painel de controle do CSI em São José dos Campos

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), prevê assinar até o final deste mês o novo contrato da ‘Cidade Inteligente’, com aumento de 500 câmeras no sistema de monitoramento da cidade, que vai saltar de 1.186 para 1.697 câmeras. Trata-se do maior e mais complexo 'BBB' da segurança pública da cidade.

O novo contrato passa de 32 para 300 câmeras de reconhecimento facial, que permitirá o sistema ampliar a cobertura de vigilância eletrônica. Parte dos equipamentos serão instalados perto de escolas.

A expectativa da Prefeitura é homologar a contratação dos novos serviços até o final de dezembro. Haverá substituição de postes e câmeras, aumento de minicentrais e novo mapeamento da cidade com apoio das forças de segurança.

O sistema virá com mais inteligência embarcada no novo contrato. O prazo de implantação e troca do sistema será finalizado em nove meses.

Em junho deste ano, o edital lançado pela Prefeitura previa nove tipos de câmeras para compor o parque de monitoramento inteligente do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José, que também será modernizado. O investimento previsto era de R$ 91,8 milhões.

“A gente acredita que até 30 de dezembro assinamos o contrato já com a nova empresa, onde haverá toda a troca do sistema, toda a troca de câmeras”, disse Anderson.

Ele participou na manhã desta quarta-feira (10), no Paço Municipal, da última reunião do ano do programa São José Unida, liderado pela Prefeitura e que congrega forças públicas de segurança municipais, estaduais e federais.

Última reunião do São José Unida em 2025 / Claudio Vieira/PMSJC

A cidade também vai contar com 215 totens equipados com câmeras e botões de comunicação com as forças de segurança do município. Os equipamentos de vigilância contarão com inteligência e reconhecimento facial.

Os totens são postes mais baixos que serão instalados na porta de todas as escolas municipais e unidades da Fundhas. Os aparelhos servirão para reforçar a segurança no ambiente escolar e no entorno das unidades. As regiões comerciais de São José também receberão os totens.

“Estamos falando de 215 totens que estarão nas portas de todas as nossas escolas e unidades da Fundhas, levando mais segurança, reconhecimento facial, comunicador direto para o CSI. Haverá câmeras nas viaturas da Guarda Municipal também, todas as viaturas terão câmeras externas, fazendo leituras de placas”, disse Anderson.

A ampliação das câmeras é a principal proposta na área de segurança pública de Anderson, reeleito em 2024 para mais quatro anos de mandato. Segundo ele, os equipamentos eletrônicos foram fundamentais para reduzir a criminalidade da cidade, que registra os menores índices criminais da série histórica do governo estadual.

“Vamos ter uma cobertura muito maior do que temos hoje. A área rural também vai ganhar novas câmeras. A gente leva também um sistema mais moderno para a área rural, para poder dar mais segurança ainda, fechar todas as áreas de sombra que possam existir na cidade, que são áreas que acabam ficando descobertas com a tecnologia de câmera. A gente consegue finalizar esse processo e fechar todas as áreas de sombra de São José”, afirmou Anderson.

Em junho, o secretário de Proteção ao Cidadão de São José, Rafael Silva, disse que as quase 500 novas câmeras serão instaladas em locais estratégicos para a segurança pública.

“Estão sendo estudados, juntamente com a nossa equipe técnica, os locais onde a gente vai poder colocar essas câmeras e fazer o atendimento. As demais forças de segurança estão colaborando com esse mapeamento que eles têm da questão da criminalidade na cidade. Em conjunto, vamos decidir os melhores locais para serem implantadas essas câmeras.”

