A magia do Natal está de volta para Jacareí. Entre os dias 15 e 23 de dezembro, o tradicional ‘Natal da Nossa Gente’ vai tomar conta da cidade, recheado de atrações gratuitas e abertas ao público.

A abertura oficial será no dia 15 (segunda-feira), às 17h, quando o Papai Noel irá percorrer a região central na Caravana de Natal. O cortejo anuncia o início das festividades e termina na Casa do Papai Noel, localizada no Pátio dos Trilhos, onde o personagem passa a receber visitas a partir dessa data, sempre das 18h às 22h.

Nos dias 16, 17, 18, 19, 22 e 23, todas as regiões da cidade receberão a Caravana do Noel, a partir das 18h30, formada por personagens e ambientações que reforçam o clima festivo nas ruas (confira os bairros e o itinerário completo abaixo).

Além da Casa do Noel, o Pátio dos Trilhos, no Centro de Jacareí, também receberá a Feira dos Trilhos, que funcionará das 9h às 22h, reunindo artesanato, gastronomia e produtos locais.





Enquanto isso, o público presente poderá assistir a apresentações musicais, shows, dança, corais, entre outras apresentações. A lista completa dos artistas será divulgada na próxima semana.

Confira a programação completa abaixo:

• Casa do Papai Noel: De 15 a 23 de dezembro, das 18h às 22h

• Feira dos Trilhos: De 15 a 23 de dezembro, das 9 às 22h

• Shows e atrações: De 15 a 23 de dezembro

Caravana de Natal (clique e confira o percurso e itinerário completo):

• Dia 15 – Região Central

• Dia 16 - Santa Maria, Parque Brasil, Avareí, Jardim Paraíba, Jardim São José, Centro, Cassununga, Jardim do Vale e Campo Grande.

• Dia 17 - Santa Paula, Rio Comprido, Vila Branca, Parque Meia-Lua, Jardim Conquista e Lagoa Azul.

• Dia 18 - São Silvestre, Bandeira Branca l e ll, São João, Jardim Panorama, Jardim Didinha, Cidade Jardim e Balneário Paraíba.

• Dia 19 - Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Jacinto, Jardim Siesta, São João, Santa Cruz dos Lázaros, Jardim Alvorada, Conjunto 1º de Maio, Igarapés, Nova Jacareí, Nova Esperança e Parque Imperial.

• Dia 22 – Jardim Paraíso, Jardim Yolanda, Santa Marina, Cidade Salvador, Parque dos Príncipes, Conjunto São Benedito, Jardim das Indústrias, Vila Zezé e Parque Nova América.

• Dia 23 – Parque Santo Antônio, Maria Amélia, Jardim das Oliveiras, Novo Amanhecer e Jardim do Marquês.