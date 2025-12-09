O Clássico do Vale entre Taubaté e São José será realizado no dia 7 de fevereiro, a partir das 18h30, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, na oitava rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.

Essa data foi definida pelo Burro da Central, após oficializar os horários e datas de seus jogos em casa na competição, que começa no dia 11 de janeiro. Em 2025, o encontro regional da primeira fase aconteceu no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Por isso, em 2026, a partida será em Taubaté.