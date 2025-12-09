O Clássico do Vale entre Taubaté e São José será realizado no dia 7 de fevereiro, a partir das 18h30, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, na oitava rodada da Série A-2 do Campeonato Paulista de 2026.
Essa data foi definida pelo Burro da Central, após oficializar os horários e datas de seus jogos em casa na competição, que começa no dia 11 de janeiro. Em 2025, o encontro regional da primeira fase aconteceu no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Por isso, em 2026, a partida será em Taubaté.
Aliás, em 2025, houveram cinco clássicos, sendo três na Série A-2 e dois na Copa Paulista. A Águia do Vale venceu três, teve um empate e uma vitória taubateana. No entanto, essa vitória foi a que classificou o Burrão para a semifinal da Série A-2, eliminando o rival nas quartas de final.
Em 2026, o Taubaté escolheu os jogos em casa aos sábados, às 15h, e às quartas, às 20h, mas o Clássico do Vale terá esse horário diferenciado. E o São José também jogará em casa nas quartas, às 20h. Nos finais de semana, escolheu o sábado, às 19h.