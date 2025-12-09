A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira (9) que dois suspeitos já foram identificados pelo ataque que matou Ana Júlia, de 22 anos, e feriu duas amigas em Aparecida, no Vale do Paraíba. O crime, que chocou a região, ocorreu na madrugada de domingo (7), quando o grupo retornava de uma pastelaria após sair de uma festa em Guaratinguetá.

Ana Júlia estava no banco traseiro direito de uma Land Rover Evoque, conduzida por Isaías Abraão Mendes da Silva, funcionário de uma agência de veículos. O utilitário foi atingido por vários disparos, e a jovem acabou baleada.

Imagens.