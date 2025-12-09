A Polícia Civil confirmou nesta terça-feira (9) que dois suspeitos já foram identificados pelo ataque que matou Ana Júlia, de 22 anos, e feriu duas amigas em Aparecida, no Vale do Paraíba. O crime, que chocou a região, ocorreu na madrugada de domingo (7), quando o grupo retornava de uma pastelaria após sair de uma festa em Guaratinguetá.
Ana Júlia estava no banco traseiro direito de uma Land Rover Evoque, conduzida por Isaías Abraão Mendes da Silva, funcionário de uma agência de veículos. O utilitário foi atingido por vários disparos, e a jovem acabou baleada.
Imagens.
O motorista levou a vítima ao Santuário Nacional de Aparecida buscando ajuda. Imagens de câmeras de segurança mostraram Isaías carregando a jovem pelo pátio, antes de seguir com o grupo ao pronto-socorro. Nessas imagens, os investigadores identificaram também um quinto ocupante descendo do carro, informação que havia sido omitida no registro inicial.
No hospital, Ana Júlia não resistiu aos ferimentos. Após deixá-la para atendimento, o motorista voltou a Guaratinguetá e abandonou a Land Rover em via pública, alegando temor de represálias.
Versões.
Os depoimentos das testemunhas apresentaram contradições.
Uma amiga confirmou a presença de um homem desconhecido no banco dianteiro; outra negou. Confrontado com as imagens, Isaías admitiu a existência do quinto ocupante, mas se recusou a informar sua identidade, dizendo que o homem é casado e não queria “prejudicá-lo”.
Informações preliminares levantadas por policiais sugerem que esse quinto passageiro pode ter sido o verdadeiro alvo dos disparos, hipótese agora central da investigação.
Novos passos.
A PM localizou o utilitário com ao menos quatro marcas de tiros e recolheu fragmentos de projéteis.
A Polícia Civil apreendeu os celulares de Ana Júlia, Núbia e Anna Luiza para análise, mas Isaías se recusou a liberar o acesso.
O delegado responsável, Marcelo Hial, afirmou ao SBT que a jovem não era o alvo dos criminosos, mas uma vítima secundária do ataque. “Nós já temos uma linha de investigação, dois suspeitos identificados e o veículo utilizado no crime”, afirmou o delegado. “Assim que tivermos a qualificação completa, solicitaremos buscas e prisão temporária. Mas, por cautela, precisamos consolidar os elementos para que o Judiciário conceda as medidas.”
Assim que houver qualificação completa, mandados de prisão temporária poderão ser requeridos.
Questionamento.
Segundo o boletim de ocorrência, Isaías retornou ao hospital após pedir ajuda a um “amigo vereador de Aparecida”. Porém, em nota, a Câmara Municipal negou. “Não existe entre os membros da atual legislatura qualquer indivíduo que possa ser identificado como o suposto ‘amigo vereador’ mencionado”.
A Casa afirmou ainda que está à disposição da DIG para colaborar com as apurações.
Investigação.
O inquérito, conduzido pela Delegacia de Investigações Gerais de Guaratinguetá, busca esclarecer:
a identidade e papel do quinto ocupante;
quem era o real alvo dos disparos;
de onde partiram os tiros;
a motivação do ataque.