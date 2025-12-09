09 de dezembro de 2025
SUMIÇO

Adolescente desaparecida no Vale é encontrada com vida

Por Leandro Vaz | Caçapava
| Tempo de leitura: < 1 min
Da redação
Reprodução
Adolescente foi encontrada com vida
Adolescente foi encontrada com vida

A adolescente Jhuliany, de 14 anos, que estava desaparecida em Caçapava, foi localizada nesta terça-feira (9). A família confirmou que ela foi encontrada com vida e passa bem, mantendo em sigilo detalhes sobre o caso.

O desaparecimento da jovem havia gerado grande comoção nas redes sociais, mobilizando moradores, familiares e voluntários em publicações de apelo por informações, até a confirmação de que ela foi localizada.

