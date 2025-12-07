Três mulheres foram baleadas na manhã deste domingo (7) no bairro Ponte Alta, em Aparecida.

Uma delas, identificada como Ana Júlia Jacinto, não resistiu aos ferimentos. As outras duas vítimas permanecem internadas. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio consumado e tentativa de homicídio.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, as três estavam dentro de um veículo quando o carro foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Todas foram feridas.