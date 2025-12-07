Três mulheres foram baleadas na manhã deste domingo (7) no bairro Ponte Alta, em Aparecida.
Uma delas, identificada como Ana Júlia Jacinto, não resistiu aos ferimentos. As outras duas vítimas permanecem internadas. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio consumado e tentativa de homicídio.
De acordo com informações do boletim de ocorrência, as três estavam dentro de um veículo quando o carro foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Todas foram feridas.
Equipes de emergência foram acionadas e as vítimas encaminhadas ao Pronto-Socorro municipal. Apesar do atendimento médico, Ana Júlia morreu logo após dar entrada na unidade. As outras duas seguem em observação.
A perícia foi acionada ainda pela manhã, e o caso foi formalmente registrado na delegacia da cidade. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque, tampouco sobre suspeitos identificados ou detidos. A polícia prossegue com as investigações.