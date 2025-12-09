O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 2, de virada, para o Joinville na noite desta terça-feira (9), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais do jogo foram 21/25, 27/29, 25/18, 25/23 e 15/10, em quase três horas de partida.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Desta maneira, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, neste confronto direto, continua em penúltimo lugar, com apenas duas vitórias. E o time de Santa Catarina, 10º colocado, uma posição acima, chega ao terceiro triunfo.
Na próxima rodada, o São José volta a jogar fora de casa, domingo (14), a partir das 20h, quando visita o Minas, em Belo Horizonte. E os catarinenses só voltam a jogar dia 20, quando visitam o Guarulhos, às 18h30, na cidade da Grande São Paulo.
Nesta terça, o São José começou melhor no primeiro set, chegou a abrir quatro pontos, mas viu os donos da casa encostarem no placar. Mas, no final, os joseenses novamente se distanciaram e fecharam o período em 25 a 21.
Veio o segundo set e o jogo ficou mais equilibrado, disputado ponto a ponto. Mas, o São José conseguiu ser mais frio no momento decisivo e fechou em 29 a 27, abrindo 2 a 0 no placar.
Mas, no terceiro set, os joseenses erraram muito e o Joinville cresceu, abrindo larga vantagem no placar. Com isso, ficou difícil para o time da região fechar o jogo naquele momento. E os donos casa fecharam em 25 a 18, diminuindo no total para 2 a 1.
E o quarto set voltou a ser equilibrado, com os dois times disputando praticamente o tempo todo ponto a ponto. Mas, o São José errou em momentos decisivos e deixou o Joinville vencer por 25 a 23, levando o jogo para o tiebreak: 2 a 2. Mas, no quinto set, os donos da casa foram mais efetivos e fecharam o jogo, vencendo os joseenses.