O Viapol São José Vôlei perdeu por 3 a 2, de virada, para o Joinville na noite desta terça-feira (9), no Centreventos Cau Hansen, em Joinville, pela primeira fase da edição 2025/2026 da Superliga Nacional masculina da modalidade. As parciais do jogo foram 21/25, 27/29, 25/18, 25/23 e 15/10, em quase três horas de partida.

Desta maneira, o time da região, comandado pelo técnico Flávio Tavares, neste confronto direto, continua em penúltimo lugar, com apenas duas vitórias. E o time de Santa Catarina, 10º colocado, uma posição acima, chega ao terceiro triunfo.