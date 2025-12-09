O município de Campos do Jordão anotou 72,5 km/h nesta terça (9), a maior rajada registrada no estado de São Paulo até as 17h. Isso o coloca no topo do ranking estadual de ventania, à frente de cidades como Pedreira (69,2 km/h), Garça (69,1 km/h) e Buri (68,4 km/h).
Esse vento extremo não é “normal” para a data sozinho, ele é reflexo direto da atuação de um ciclone extratropical que se formou no Sul do Brasil e se desloca pelo Sudeste, gerando uma frente fria associada. A circulação associada ao fenômeno intensificou os ventos, favorecendo rajadas fortes em regiões serranas, litoral e áreas de altitude.
Essa movimentação ciclônica representa um alerta: rajadas entre 70 a 90 km/h, e às vezes até mais, têm sido previstas para serras, litoral paulista e demais áreas suscetíveis à instabilidade.