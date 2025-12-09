09 de dezembro de 2025
VIOLÊNCIA SEXUAL

Motorista de aplicativo desviou caminho e violentou mulher surda

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Uma mulher de 36 anos, que é surda e não verbal, denunciou à Polícia Civil ter sido estuprada, agredida e assaltada durante uma corrida por aplicativo em Taubaté, na noite de segunda-feira (8).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima solicitou uma viagem no Mercadão de Taubaté, mas o motorista teria desviado da rota e seguido para uma estrada rural, escura e desconhecida. No ponto onde o veículo parou, outros dois homens aguardavam.

Ainda de acordo com o registro policial, os três suspeitos estupraram e agrediram a mulher. Eles também roubaram dinheiro, celular, documentos, cartões e a bolsa da vítima.

O caso foi registrado como estupro e roubo qualificado, com agravantes de atuação em grupo e emprego de arma de fogo. A Polícia Civil investiga o crime.

