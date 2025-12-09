Uma mulher de 36 anos, que é surda e não verbal, denunciou à Polícia Civil ter sido estuprada, agredida e assaltada durante uma corrida por aplicativo em Taubaté, na noite de segunda-feira (8).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima solicitou uma viagem no Mercadão de Taubaté, mas o motorista teria desviado da rota e seguido para uma estrada rural, escura e desconhecida. No ponto onde o veículo parou, outros dois homens aguardavam.