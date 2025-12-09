Uma colisão lateral entre uma carreta e um carro provocou o capotamento do veículo de passeio no início da noite desta terça-feira (9), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

O acidente ocorreu por volta das 18h40, no sentido Rio de Janeiro. Imagens feitas no local mostram o carro virado de ponta-cabeça enquanto equipes de resgate realizavam o atendimento.