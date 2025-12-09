09 de dezembro de 2025
ACIDENTE

Acidente na Dutra causa capotamento em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Carro capotou na Dutra
Carro capotou na Dutra

Uma colisão lateral entre uma carreta e um carro provocou o capotamento do veículo de passeio no início da noite desta terça-feira (9), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

O acidente ocorreu por volta das 18h40, no sentido Rio de Janeiro. Imagens feitas no local mostram o carro virado de ponta-cabeça enquanto equipes de resgate realizavam o atendimento.

De acordo com a concessionária que administra o trecho, os dois ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos.

Por conta da ocorrência, a faixa 1 permaneceu interditada por cerca de uma hora, gerando reflexos no trânsito. O congestionamento chegou a 11 quilômetros no começo da noite.

Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da batida, que deverá ser apurada

