Uma colisão lateral entre uma carreta e um carro provocou o capotamento do veículo de passeio no início da noite desta terça-feira (9), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.
O acidente ocorreu por volta das 18h40, no sentido Rio de Janeiro. Imagens feitas no local mostram o carro virado de ponta-cabeça enquanto equipes de resgate realizavam o atendimento.
De acordo com a concessionária que administra o trecho, os dois ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos.
Por conta da ocorrência, a faixa 1 permaneceu interditada por cerca de uma hora, gerando reflexos no trânsito. O congestionamento chegou a 11 quilômetros no começo da noite.
Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da batida, que deverá ser apurada