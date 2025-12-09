A atuação rápida de guardas da GCM de São José dos Campos salvou a vida de uma mulher de 47 anos que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) enquanto fazia compras de Natal na manhã de domingo (7), no calçadão da rua 7 de Setembro, região central da cidade.
Rosana Cristina da Silva estava acompanhada do marido e do filho de 10 anos quando passou mal. Os primeiros socorros foram prestados pelos guardas Jonas Pereira Constantino e Vinícius de Oliveira Souza, do grupamento de bicicletas (Gbike), que contaram ainda com a ajuda de uma enfermeira que passava pelo local.
Diante da gravidade da situação, os agentes acionaram uma viatura para continuar o atendimento. Os guardas Weslley Resende da Silva, João Paulo Pereira Barbosa e Gustavo Couto Toledo Rosa chegaram rapidamente e levaram a vítima ao Hospital Municipal. Todo o processo, desde o início do socorro até a chegada à unidade de saúde, levou menos de 10 minutos.
Segundo o médico que atendeu Rosana, a agilidade das equipes foi determinante para reduzir as sequelas. Ela recebeu alta na tarde de terça-feira (9) e já está em casa. A família informou que ela apresenta comprometimento momentâneo na fala, mas deve se recuperar por completo com sessões de fonoaudiologia.
A irmã de Rosana, Tatiane Silva, agradeceu aos guardas pelo atendimento rápido que, segundo ela, foi essencial para salvar a vida da auxiliar de serviços gerais. “A rapidez e eficiência dos guardas salvaram minha irmã. Se ela já está em casa e com poucas sequelas, foi graças ao trabalho dos guardas e dos médicos”, afirmou.
Para os agentes envolvidos, o desfecho positivo é motivo de orgulho. “Somos treinados para atuar de forma rápida. A agilidade contribuiu significativamente para minimizar possíveis sequelas”, disse Constantino.
O caso marcou a família e os cinco guardas envolvidos, que destacaram o alívio e a emoção de ver Rosana estabilizada e em recuperação.