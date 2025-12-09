A atuação rápida de guardas da GCM de São José dos Campos salvou a vida de uma mulher de 47 anos que sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) enquanto fazia compras de Natal na manhã de domingo (7), no calçadão da rua 7 de Setembro, região central da cidade.

Rosana Cristina da Silva estava acompanhada do marido e do filho de 10 anos quando passou mal. Os primeiros socorros foram prestados pelos guardas Jonas Pereira Constantino e Vinícius de Oliveira Souza, do grupamento de bicicletas (Gbike), que contaram ainda com a ajuda de uma enfermeira que passava pelo local.

