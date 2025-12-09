Uma foto publicada por um jovem de 29 anos ao lado de Elize Matsunaga viralizou nas redes sociais e gerou forte repercussão. A imagem, acompanhada de um elogio à condenada pelo assassinato de Marcos Kitano Matsunaga, dividiu opiniões entre internautas.

O registro foi feito em uma rua de Franca, no interior de São Paulo. Bruno Ferrari, autor da postagem, escreveu “Nossa diva Elize” na legenda. A frase provocou críticas e elogios, e o jovem voltou às redes para explicar que o encontro aconteceu por acaso. Ele contou que estava acompanhado da tia quando viu Elize na rua e pediu a foto. Segundo Bruno, ela foi simpática e conversou com ele por alguns minutos.