Uma foto publicada por um jovem de 29 anos ao lado de Elize Matsunaga viralizou nas redes sociais e gerou forte repercussão. A imagem, acompanhada de um elogio à condenada pelo assassinato de Marcos Kitano Matsunaga, dividiu opiniões entre internautas.
O registro foi feito em uma rua de Franca, no interior de São Paulo. Bruno Ferrari, autor da postagem, escreveu “Nossa diva Elize” na legenda. A frase provocou críticas e elogios, e o jovem voltou às redes para explicar que o encontro aconteceu por acaso. Ele contou que estava acompanhado da tia quando viu Elize na rua e pediu a foto. Segundo Bruno, ela foi simpática e conversou com ele por alguns minutos.
Bruno afirmou ainda que Elize já não trabalha como motorista de aplicativo, função que exerceu após deixar a prisão. De acordo com o jovem, ela agora produz e vende roupas para pets por meio de uma loja online.
A publicação recebeu comentários de apoio e também de reprovação. Alguns seguidores trataram Elize como uma figura admirável, enquanto outros criticaram a normalização de crimes e lembraram a gravidade do caso pelo qual ela foi condenada.
Elize Matsunaga foi sentenciada a 16 anos e 3 meses de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver após matar e esquartejar o marido, em 2012. Ela passou quase dez anos na penitenciária de Tremembé, no interior paulista, e obteve liberdade condicional em maio de 2022, após redução de pena devido ao trabalho realizado no regime semiaberto. Hoje, cumpre o restante da sentença em liberdade.