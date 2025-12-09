Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido nacionalmente como Marcelo VIPs, morreu nesta terça-feira (9), aos 49 anos, em decorrência de complicações causadas por cirrose. A informação foi confirmada pelo amigo e advogado Nilton Ribeiro.

A morte ocorreu em Curitiba. Paranaense de Maringá, Marcelo VIPs ganhou projeção no país após protagonizar uma série de golpes de grande repercussão, que mais tarde inspiraram um filme sobre sua trajetória.