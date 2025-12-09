Marcelo Nascimento da Rocha, conhecido nacionalmente como Marcelo VIPs, morreu nesta terça-feira (9), aos 49 anos, em decorrência de complicações causadas por cirrose. A informação foi confirmada pelo amigo e advogado Nilton Ribeiro.
A morte ocorreu em Curitiba. Paranaense de Maringá, Marcelo VIPs ganhou projeção no país após protagonizar uma série de golpes de grande repercussão, que mais tarde inspiraram um filme sobre sua trajetória.
Nilton Ribeiro lamentou a perda nas redes sociais, afirmando que o golpista se tornou “um grande amigo”. A vida de Marcelo foi marcada por estelionatos praticados inicialmente em cidades do Paraná, onde acumulou diversas passagens pela polícia.
O caso que o levou à fama aconteceu em 2001, quando se passou pelo empresário Henrique Constantino, um dos fundadores da companhia aérea Gol, durante o Carnaval no Recife. Ele chegou a dar entrevistas em rede nacional antes de ser desmascarado pela Polícia Federal.
Em 2003, durante uma rebelião em Bangu, no Rio de Janeiro, assumiu identidades de líderes do PCC e do Comando Vermelho, além de músicos e figuras públicas — episódios que ampliaram ainda mais sua notoriedade.
A história de Marcelo foi adaptada para o cinema em 2011 no filme VIPs, estrelado por Wagner Moura e dirigido por Toniko Melo. A produção chegou a concorrer à vaga brasileira de melhor filme estrangeiro no Oscar de 2012.
Após deixar o sistema prisional, em 2014, Marcelo passou a atuar como palestrante, consultor e escritor. Ainda não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.