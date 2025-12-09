09 de dezembro de 2025
CRIME

Mãe de Ângela é ferida à faca ao tentar salvar filha de ataque

Por Da Redação | Campo Grande (MS)
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Mãe de Ângela é ferida à faca ao tentar salvar filha de ataque
Mãe de Ângela é ferida à faca ao tentar salvar filha de ataque

A mãe de uma mulher de 53 anos morta pelo ex-marido na manhã desta segunda-feira (8) também ficou ferida ao tentar impedir o ataque. A vítima havia se separado do autor do crime apenas um dia antes.

O caso aconteceu em Campo Grande, no bairro Taveirópolis. Ângela Nayhara Guimarães Gugel foi morta pelo ex-companheiro durante a manhã, e a mãe dela tentou intervir para protegê-la. Segundo a delegada Analu Lacerda, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a idosa foi atingida, mas recebeu atendimento e está fora de perigo.

A filha do casal também sofreu ferimentos durante a agressão. A polícia apura as circunstâncias do crime e o estado de saúde dos familiares.

