A mãe de uma mulher de 53 anos morta pelo ex-marido na manhã desta segunda-feira (8) também ficou ferida ao tentar impedir o ataque. A vítima havia se separado do autor do crime apenas um dia antes.

O caso aconteceu em Campo Grande, no bairro Taveirópolis. Ângela Nayhara Guimarães Gugel foi morta pelo ex-companheiro durante a manhã, e a mãe dela tentou intervir para protegê-la. Segundo a delegada Analu Lacerda, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a idosa foi atingida, mas recebeu atendimento e está fora de perigo.