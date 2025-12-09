A Polícia Civil investiga uma advogada de 33 anos suspeita de aplicar estelionato contra um aposentado de 64 anos em Taubaté. Segundo o boletim de ocorrência registrado no Plantão da Delegacia Seccional, ela teria solicitado depósitos via Pix sob o argumento de “adiantamento de honorários administrativos” durante um processo contra o INSS.

Entre abril e novembro deste ano, a esposa da vítima, de 61 anos, realizou nove transferências, que somam R$ 6.675, todas enviadas para a conta pessoal da advogada. Os valores variam entre R$ 500 e R$ 1.620.