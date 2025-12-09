Um instrutor de tiro de 35 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental na noite de segunda-feira (8). O tiro partiu da própria arma da vítima enquanto ela manuseava o equipamento dentro de casa.

O caso ocorreu no bairro Jardim Virgínia, em Irati, região central do Paraná. Walter Luis Berger foi atingido no abdômen e não resistiu aos ferimentos antes da chegada do socorro. Ele estava acompanhado da esposa, do filho recém-nascido e de um casal de amigos.