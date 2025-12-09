09 de dezembro de 2025
TRAGÉDIA

Walter festejou aniversário do filho de um mês antes da morte

Por Da Redação | Irati (PR)
| Tempo de leitura: 1 min
Um instrutor de tiro de 35 anos morreu após ser atingido por um disparo acidental na noite de segunda-feira (8). O tiro partiu da própria arma da vítima enquanto ela manuseava o equipamento dentro de casa.

O caso ocorreu no bairro Jardim Virgínia, em Irati, região central do Paraná. Walter Luis Berger foi atingido no abdômen e não resistiu aos ferimentos antes da chegada do socorro. Ele estava acompanhado da esposa, do filho recém-nascido e de um casal de amigos.

Walter era presidente da Associação Desportiva Double V – Clube de Caça e Tiro e campeão brasileiro de tiro tático. Ele possuía autorização para manter armas e tinha registro de CAC. Na semana anterior, havia comemorado o primeiro mês de vida do bebê.

O corpo é velado na Capela Mortuária Santa Rita, e o sepultamento será no Cemitério Luterano de Gonçalves Júnior. A pistola usada no momento do disparo foi apreendida para perícia. A Polícia Civil instaurou inquérito e, até o momento, não encontrou indícios de crime.