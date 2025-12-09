Pai e filho foram mortos a tiros na noite de sábado (6). As vítimas, de 52 e 17 anos, foram atingidas após serem surpreendidas por um homem armado que, segundo a polícia, já havia passado o dia praticando tiro ao alvo.
Os assassinatos ocorreram em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Claudecir Costa Lima e o adolescente Felipe Willyan Cardoso foram baleados na porta e dentro da própria casa. O suspeito, identificado como Paulo Cesar da Silva, está foragido.
De acordo com as investigações, o homem chegou ao local dirigindo um caminhão. Ele chamou a família no portão, retornou ao veículo para pegar uma espingarda e, quando Claudecir apareceu, efetuou os disparos. Ao ouvir os tiros, Felipe se aproximou de uma das janelas para entender o que havia ocorrido e acabou atingido, caindo na sala.
A mãe do adolescente, Rosimari Costa Lima, contou em entrevista à Ric RECORD os momentos em que tentou socorrer o filho. Ela relatou que inicialmente não percebeu que o jovem havia sido baleado, mas viu o sangue ao tentar levá-lo para o quarto. Segundo ela, o menino perdeu as forças rapidamente.
A possível motivação surgiu logo após o ataque. Rosimari afirma que a esposa do suspeito foi até o portão e disse que o crime ocorreu porque a família era evangélica. A declaração reforçou a suspeita de intolerância religiosa.
A Polícia Civil do Paraná trabalha com essa hipótese. O delegado Fábio Machado afirma que a família era conhecida como pacífica e vivia na região havia algum tempo, mas, segundo relatos, o vizinho demonstrava antipatia por eles justamente por serem evangélicos.
O caminhão e a espingarda usados no crime foram encontrados no bairro Umbará, em Curitiba. A polícia busca informações que possam levar ao paradeiro de Paulo Cesar da Silva.