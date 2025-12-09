Pai e filho foram mortos a tiros na noite de sábado (6). As vítimas, de 52 e 17 anos, foram atingidas após serem surpreendidas por um homem armado que, segundo a polícia, já havia passado o dia praticando tiro ao alvo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os assassinatos ocorreram em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Claudecir Costa Lima e o adolescente Felipe Willyan Cardoso foram baleados na porta e dentro da própria casa. O suspeito, identificado como Paulo Cesar da Silva, está foragido.