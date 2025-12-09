A mãe da influenciadora Isabelly Aurora foi encontrada morta nesta terça-feira (9). A vítima apresentava sinais de agressão e ferimentos compatíveis com enforcamento e golpes de faca.
O corpo de Isabel Cristina Lopes Simplício foi localizado em um sítio no bairro Lagoa Azul, Zona Norte de Manaus. Segundo o delegado Eduardo Gomes, havia marcas de espancamento na cabeça e cortes na região dos olhos, com perfurações.
A principal suspeita da polícia é de que o crime tenha sido cometido pelo atual companheiro da vítima, José Brito. Ele próprio teria comunicado a família sobre a morte, segundo a investigação. A defesa do suspeito ainda não foi localizada.
Equipes do Instituto Médico Legal estiveram no sítio para remover o corpo, que seguirá para perícia.
Isabelly Aurora, filha da vítima, acumula mais de 300 mil seguidores no Instagram e compartilha conteúdos de rotina e humor. Em 2023, ela, o ex-marido e o influenciador Lucas Picolé foram presos na segunda fase de uma operação da Polícia Civil do Amazonas que investigou fraudes em rifas realizadas pela internet.
De acordo com a polícia, prêmios como carros, motos e dinheiro eram anunciados nas redes sociais, mas os sorteados seriam amigos dos próprios influenciadores. Os veículos retornavam ao grupo após os sorteios, e o esquema movimentou mais de R$ 5 milhões em um ano.
A influenciadora foi solta em outubro de 2023 e, em julho de 2024, acabou absolvida pela Justiça.