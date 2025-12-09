A mãe da influenciadora Isabelly Aurora foi encontrada morta nesta terça-feira (9). A vítima apresentava sinais de agressão e ferimentos compatíveis com enforcamento e golpes de faca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Isabel Cristina Lopes Simplício foi localizado em um sítio no bairro Lagoa Azul, Zona Norte de Manaus. Segundo o delegado Eduardo Gomes, havia marcas de espancamento na cabeça e cortes na região dos olhos, com perfurações.