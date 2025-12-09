A Justiça condenou nesta terça-feira (9) Alexandre Ferraz Faustino, de 51 anos, a 28 anos, 2 meses e 24 dias de prisão, em regime inicial fechado, pelo homicídio qualificado e estupro da babá Maria de Fátima Luiz de Castilho, de 59 anos. O crime ocorreu em abril de 2023, em um matagal no bairro Jardim Santa Luzia, em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O veredito foi definido após júri popular, que acolheu a denúncia do Ministério Público. O caso ganhou grande repercussão na região por causa da brutalidade: a vítima foi morta, teve o corpo queimado e apresentava indícios de violência sexual.

Como foi o crime