HOMICÍDIO

Palhaço 'Farolito' é brutalmente assassinado em restaurante

Por Da Redação | Chimbote, Peru
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Alexis Pacherres Sánchez, trabalhava como palhaço e era conhecida artisticamente como Farolito
Alexis Pacherres Sánchez, trabalhava como palhaço e era conhecida artisticamente como Farolito

Um palhaço de 29 anos conhecido como Farolito e um amigo dele foram executados a tiros durante a madrugada de 14 de novembro. Os dois foram surpreendidos por criminosos armados enquanto estavam sentados em um restaurante.

O ataque ocorreu dentro do restaurante La Carpa, na cidade de Chimbote, no Peru. A vítima principal, Alexis Pacherres Sánchez, trabalhava como palhaço e era conhecida artisticamente como Farolito. O amigo dele, Hugo Haro Alarcón, de 30 anos, também foi morto.

Imagens das câmeras de segurança mostram dois homens entrando no estabelecimento como se fossem clientes. Eles caminham até a mesa onde estavam as vítimas e disparam à queima-roupa. Um dos atiradores veste roupas pretas; o outro usa boné branco.

Após os disparos, os assassinos revistam os corpos, recolhem celulares e carteiras e deixam o local a pé, fugindo por uma área pouco iluminada. A polícia ainda não sabe quem são os autores nem qual foi a motivação do crime.

As investigações consideram duas hipóteses. A primeira envolve possíveis conflitos ligados a Haro, que tinha antecedentes por roubo e extorsão e já havia recebido ameaças de morte. A segunda aponta para questões pessoais envolvendo Farolito, que teria se envolvido com a companheira de um líder criminoso.

O caso segue sob responsabilidade do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Nacional do Peru, que busca identificar os responsáveis e esclarecer os motivos do duplo homicídio.

