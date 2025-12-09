Um palhaço de 29 anos conhecido como Farolito e um amigo dele foram executados a tiros durante a madrugada de 14 de novembro. Os dois foram surpreendidos por criminosos armados enquanto estavam sentados em um restaurante.
O ataque ocorreu dentro do restaurante La Carpa, na cidade de Chimbote, no Peru. A vítima principal, Alexis Pacherres Sánchez, trabalhava como palhaço e era conhecida artisticamente como Farolito. O amigo dele, Hugo Haro Alarcón, de 30 anos, também foi morto.
Imagens das câmeras de segurança mostram dois homens entrando no estabelecimento como se fossem clientes. Eles caminham até a mesa onde estavam as vítimas e disparam à queima-roupa. Um dos atiradores veste roupas pretas; o outro usa boné branco.
Após os disparos, os assassinos revistam os corpos, recolhem celulares e carteiras e deixam o local a pé, fugindo por uma área pouco iluminada. A polícia ainda não sabe quem são os autores nem qual foi a motivação do crime.
As investigações consideram duas hipóteses. A primeira envolve possíveis conflitos ligados a Haro, que tinha antecedentes por roubo e extorsão e já havia recebido ameaças de morte. A segunda aponta para questões pessoais envolvendo Farolito, que teria se envolvido com a companheira de um líder criminoso.
O caso segue sob responsabilidade do Departamento de Investigação Criminal da Polícia Nacional do Peru, que busca identificar os responsáveis e esclarecer os motivos do duplo homicídio.