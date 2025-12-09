Um palhaço de 29 anos conhecido como Farolito e um amigo dele foram executados a tiros durante a madrugada de 14 de novembro. Os dois foram surpreendidos por criminosos armados enquanto estavam sentados em um restaurante.

O ataque ocorreu dentro do restaurante La Carpa, na cidade de Chimbote, no Peru. A vítima principal, Alexis Pacherres Sánchez, trabalhava como palhaço e era conhecida artisticamente como Farolito. O amigo dele, Hugo Haro Alarcón, de 30 anos, também foi morto.