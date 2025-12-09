A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (9), em primeira discussão, o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que autoriza o município a contratar operações de crédito de até R$ 166,455 milhões junto ao Banco do Brasil, a serem quitadas em 18 anos. O montante, segundo a proposta, será utilizado para pagar o empréstimo de US$ 60 milhões junto ao CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

Dos 19 vereadores, 11 votaram a favor do projeto: Ariel Katz (PDT), Bilili de Angelis (PP), Boanerge dos Santos (União), Dentinho (PP), Edson Oliveira (PSD), Jessé Silva (Podemos), Neneca (PDT), Nicola Neto (Novo), Nunes Coelho (Republicanos), Bobi (PRD) e Zelinda Pastora (PRD).