A dupla sertaneja Edson & Hudson cancelou a apresentação que faria no domingo (14) durante o Rodeo Music 2025, realizado no Parque da Cidade, em Pindamonhangaba. O anúncio foi feito nesta terça-feira (9) por meio de nota oficial publicada nas redes sociais dos artistas.
Segundo a equipe, o cancelamento ocorreu por razões contratuais. O show estava previsto para encerrar a programação do festival, às 17h30.
Na nota, a dupla lamentou o ocorrido e agradeceu ao público da região pelo carinho, reforçando o desejo de retornar ao Vale do Paraíba em outra data.
“O público de Pindamonhangaba sempre recebeu Edson & Hudson com muito amor”, informou a produção, que também pediu compreensão dos fãs.
O Rodeo Music 2025, porém, segue normalmente, com rodeio, gastronomia e shows de artistas como Cristiano Barreto, Pedro Paulo & Alex, US Agroboys, Talis & Welinton, Gustavo & Matteo, Maria Cecília & Rodolfo e DJ Kevin.
Os ingressos continuam à venda no site q2ingressos.com.br, para camarotes, área frontal e arquibancadas, com valores entre R$ 70 e R$ 170.