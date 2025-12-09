A Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) deu início nesta terça-feira (9) o julgamento que pode condenar seis réus do Núcleo 2 da trama golpista investigada pela Polícia Federal. Entre eles está o general da reserva Mário Fernandes, que comandou unidade do Exército no Vale do Paraíba e é acusado de planejar o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice Geraldo Alckmin (PSB) e do ministro Alexandre de Moraes.

Antes de virar réu no STF, Mário Fernandes comandou a 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel, em Caçapava, onde foi homenageado como cidadão caçapavense em 2018. No governo Bolsonaro, chegou ao posto de secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Ele está preso desde novembro de 2023.

