O religioso Frei Gilson será uma das atrações do Desafio das Estrelas 2025, que acontece neste domingo (14) no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Pela primeira vez na cidade, ele vai participar da partida beneficente ao lado de jogadores consagrados, incluindo Romário, que também estreia em um evento esportivo no município.
Além de entrar em campo, Frei Gilson fará uma oração cantada aberta ao público após o jogo, reforçando o caráter social e comunitário da iniciativa, que neste ano tem o lema “Natal sem Fome”.
A expectativa dos organizadores é arrecadar até 10 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao projeto social do próprio Frei Gilson e ao Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos.
O evento segue o modelo de grandes jogos beneficentes e deve repetir o sucesso da edição anterior, que levou cerca de 18 mil pessoas à Arena Pacaembu e arrecadou 14 toneladas de alimentos.
O Desafio das Estrelas reunirá atletas, personalidades do esporte, influenciadores e nomes da mídia esportiva em uma tarde de confraternização e solidariedade.
Serviço
Desafio das Estrelas – Amigos do Romário x Estrelas
Data: domingo, 14 de dezembro de 2025
Horário: 14h (portões abertos às 12h)
Local: Estádio Martins Pereira – São José dos Campos