O religioso Frei Gilson será uma das atrações do Desafio das Estrelas 2025, que acontece neste domingo (14) no Estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Pela primeira vez na cidade, ele vai participar da partida beneficente ao lado de jogadores consagrados, incluindo Romário, que também estreia em um evento esportivo no município.

Além de entrar em campo, Frei Gilson fará uma oração cantada aberta ao público após o jogo, reforçando o caráter social e comunitário da iniciativa, que neste ano tem o lema “Natal sem Fome”.

