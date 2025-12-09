O São José Basket recebe o Brasília na noite desta quarta-feira (10), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Após perder o clássico contra Franca na rodada passada, por 104 a 85, também perdeu uma sequência que tinha de quatro vitórias consecutivas no torneio nacional. Por sua vez, o Brasília venceu o Unifacisa em casa no sábado por 84 a 81.
Neste momento, os joseenses, sob comando do técnico Cris Ahmed, estão em oitavo lugar, com sete vitórias e cinco derrotas em 12 jogos disputados. Já o time do distrito federal está em terceiro lugar, com 11 vitórias e duas derrotas, além de 13 jogos disputados até agora.
Assim, o São José sabe que terá mais um jogo dos mais complicados, contra outro time da parte de cima da tabela. Mas, também aposta na força da torcida no Caldeirão do Linneu de Moura para voltar a triunfar.
Para o time da região, o principal objetivo nesta fase é terminar ao menos entre os seis primeiros colocados. E tem Mogi e Corinthians como os dois times acima, na classificação, que poderão ser alcançados em uma boa sequência de resultados.
O treinador joseense espera um jogo dos mais complicados. “O Brasília é uma equipe muito agressiva nos três pontos, eles têm um alto índice de tanto de arremessos quanto de aproveitamento, então precisamos tentar controlar isso e dominar os rebotes, que é algo que não estamos fazendo muito bem", disse.
"Temos que aproveitar o nosso jogo em transição para atacar em velocidade e deixar o time deles desconfortável para nos marcar, e assim vamos buscar aproveitar a força da nossa casa para chegarmos à vitória", afirmou.
Serviço
As entradas para o setor de arquibancada estão disponíveis por R$ 20, com opção de meia-entrada solidária por R$ 10, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, limitada a 40% da carga total de ingressos.
Crianças menoresde 12 anos de idade não pagam ingresso para o setor de arquibancada, desde que acompanhadas por um adulto pagante. Uma novidade para essa temporada é a venda das cadeiras de quadra,que serão comercializadas a preço único de R$ 40.