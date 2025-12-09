O São José Basket recebe o Brasília na noite desta quarta-feira (10), a partir das 19h30, no ginásio Linneu de Moura, em São José dos Campos, pela primeira fase da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Após perder o clássico contra Franca na rodada passada, por 104 a 85, também perdeu uma sequência que tinha de quatro vitórias consecutivas no torneio nacional. Por sua vez, o Brasília venceu o Unifacisa em casa no sábado por 84 a 81.