Um mês foi suficiente para destruir uma família inteira em Jacareí. Há cerca de 30 dias, os parentes se uniam para se despedir de Maiara, jovem de 24 anos, que morreu após complicações de eclâmpsia e um mês internada no Hospital São Francisco.
Na segunda-feira (8), o destino trouxe um novo golpe, desta vez, fatal para seu companheiro, Erivaldo Bernardo Nogueira, de 34 anos. Ele perdeu o controle do carro durante a madrugada, na Estrada Nathan Sampaio de Almeida, e o veículo caiu no córrego após despencar de uma estrutura. O motorista morreu no local.
As cinco passageiras, Tíffany Luiza de Almeida Silva, Érica Bernardo de Alcântara, Rafaely Aparecida Laurentino, Natália Siqueira dos Santos e Ana Paula Barbosa de Lima, foram socorridas com ajuda de populares e encaminhadas para atendimento médico. O grupo, segundo testemunhas, havia deixado uma casa de shows minutos antes do acidente e todos haviam consumido bebida alcoólica. Laudos necroscópicos e toxicológicos irão confirmar as circunstâncias apontadas pela perícia, que registrou lesões compatíveis com embriaguez ao volante.
Mas, por trás dos autos, perícias e registros policiais, existe um drama humano profundo: três crianças, de apenas 5, 3 e 1 ano, ficaram subitamente sem pai e sem mãe.
Sem compreender a dimensão da tragédia, os pequenos agora dependem de parentes que, além do luto, enfrentam dificuldades financeiras para custear o sepultamento de Erivaldo e garantir o sustento e acolhimento das crianças.
Erivaldo está sendo velado no Campo das Oliveiras, Sala Florença, e será sepultado nesta terça-feira (9), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio, em Jacareí.