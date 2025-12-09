Um mês foi suficiente para destruir uma família inteira em Jacareí. Há cerca de 30 dias, os parentes se uniam para se despedir de Maiara, jovem de 24 anos, que morreu após complicações de eclâmpsia e um mês internada no Hospital São Francisco.

Na segunda-feira (8), o destino trouxe um novo golpe, desta vez, fatal para seu companheiro, Erivaldo Bernardo Nogueira, de 34 anos. Ele perdeu o controle do carro durante a madrugada, na Estrada Nathan Sampaio de Almeida, e o veículo caiu no córrego após despencar de uma estrutura. O motorista morreu no local.