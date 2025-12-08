08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
FEMINICÍDIO

Descobriu traição, matou a mulher e acabou preso

Por Da Redação | Morrinhos (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Um caminhoneiro de 43 anos foi preso após confessar que matou a própria esposa, de 31 anos, na noite de sexta-feira (6). A vítima, Magna Fernandes de Souza Teodoro, foi encontrada morta com ferimentos de faca no braço e no peito. O autor admitiu o crime ao dar entrada em um hospital com lesões autoinfligidas.

A prisão ocorreu em Caldas Novas, depois que o homem procurou atendimento médico e relatou aos profissionais de enfermagem que havia matado a esposa momentos antes. O crime foi cometido em Morrinhos, onde o casal residia. A Polícia Militar foi acionada e ouviu dele uma confissão detalhada.

Segundo o relato do caminhoneiro, Denis Francisco Teodoro de Souza, ele passou a desconfiar do comportamento da companheira e teria a seguido até um motel naquela noite. Após retornar para casa, no Setor Cristo Redentor, iniciou uma discussão com Magna.

Durante o desentendimento, ele usou uma faca para golpear a vítima no rosto e no peito. Em meio ao ataque, também se feriu, o que o levou a buscar atendimento. Denis permanece preso, e o caso é investigado como feminicídio.