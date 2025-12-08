Um caminhoneiro de 43 anos foi preso após confessar que matou a própria esposa, de 31 anos, na noite de sexta-feira (6). A vítima, Magna Fernandes de Souza Teodoro, foi encontrada morta com ferimentos de faca no braço e no peito. O autor admitiu o crime ao dar entrada em um hospital com lesões autoinfligidas.

A prisão ocorreu em Caldas Novas, depois que o homem procurou atendimento médico e relatou aos profissionais de enfermagem que havia matado a esposa momentos antes. O crime foi cometido em Morrinhos, onde o casal residia. A Polícia Militar foi acionada e ouviu dele uma confissão detalhada.