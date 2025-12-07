Colegas de trabalho se desentendem em São José dos Campos e um deles é agredido e baleado pelo outro.

A tentativa de homicídio aconteceu no Parque Nova Esperança é investigada pela Polícia Civil após um homem, de 58 anos, ser agredido a coronhadas na cabeça e baleado na coxa, na tarde deste domingo (07/12), em uma residência na Rua José Benedito Pereira da Silva, zona leste da cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa de homicídio teria sido cometida por um colega de trabalho da vítima, identificado e que tem 42 anos, após um desentendimento anterior no serviço.