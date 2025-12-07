Colegas de trabalho se desentendem em São José dos Campos e um deles é agredido e baleado pelo outro.
A tentativa de homicídio aconteceu no Parque Nova Esperança é investigada pela Polícia Civil após um homem, de 58 anos, ser agredido a coronhadas na cabeça e baleado na coxa, na tarde deste domingo (07/12), em uma residência na Rua José Benedito Pereira da Silva, zona leste da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, a tentativa de homicídio teria sido cometida por um colega de trabalho da vítima, identificado e que tem 42 anos, após um desentendimento anterior no serviço.
O suspeito teria ido até o endereço onde acontecia uma festa, agredido a vítima com golpes na cabeça usando a própria arma e efetuado disparos que atingiram a coxa da vítima.
A GCM (Guarda Civil Municipal) esteve no local dos fatos e conduziu a ocorrência até a delegacia.A vítima foi socorrida com vida pelo Samu ao Hospital da Vila, onde permanece internado.
Até o fechamento deste texto, não havia confirmação sobre a necessidade de cirurgia, mas o caso foi registrado como tentativa de homicídio e será apurado por inquérito policial.
Como foi o ataque
Segundo o histórico do boletim, os guardas municipais informaram que a tentativa de homicídio ocorreu por volta das 16h. Populares relataram disparos de arma de fogo em uma residência onde acontecia uma confraternização.
A equipe da Guarda Civil Municipal se deslocou até a Rua José Benedito Pereira da Silva, onde encontrou a vítima com ferimentos na cabeça, compatíveis com coronhadas, e um ferimento na coxa, aparentemente causado por disparo de arma de fogo.
Testemunhas presentes na festa confirmaram que o autor seria o colega de trabalho da vítima, com quem ela já havia tido um desentendimento em ambiente profissional.
Após efetuar os disparos e agredir a vítima, o suspeito fugiu em um veículo Astra prata. Imagens de câmeras de segurança residenciais ajudaram a identificar o carro e a placa, que também constam no boletim de ocorrência.
Investigação.
Diante da gravidade da tentativa de homicídio, o delegado de plantão requisitou perícia no local. Compareceram ao endereço policiais civis e peritos do Instituto de Criminalística para os trabalhos técnicos.
Após a finalização dos atos periciais, o local foi liberado. Não foram encontradas armas de fogo na residência, apenas uma camisa de projétil e um projétil deformado, que foram apreendidos pelo perito. Esse material será analisado em laboratório para ajudar a identificar o calibre, as características da arma e possível vínculo com outros crimes.
As imagens de câmeras de segurança, mencionadas no boletim, também serão utilizadas para reconstruir o passo a passo da ação, confirmar a dinâmica da do crime e reforçar a identificação do veículo e do suspeito.
Depois do atendimento inicial no local, a vítima foi levada ao Hospital da Vila pelo Samu. O boletim registra que ele chegou consciente e foi encaminhado para avaliação médica mais detalhada, em razão das lesões na cabeça e da perfuração na coxa.
Até o momento, não há informação de óbito, e o caso segue oficialmente tratado como tentativa de homicídio. A confirmação sobre danos neurológicos, necessidade de cirurgia ou possíveis sequelas dependerá dos laudos médicos e da evolução clínica do paciente.
Investigação da tentativa de homicídio
O caso foi registrado como boletim de ocorrência de autoria conhecida. O inquérito deverá aprofundar pontos como a motivação do crime, o histórico de desentendimentos entre vítima e suspeito e a eventual premeditação do ataque.