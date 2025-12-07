Um duplo homicídio registrado na madrugada deste domingo (7) deixou moradores do Bairrinho, na zona leste de São José dos Campos, em estado de alerta. Duas pessoas foram encontradas mortas após disparos de arma de fogo, o que mobilizou equipes da Polícia Militar, perícia e atendimento médico.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, enquanto a Polícia Civil iniciou a investigação para esclarecer a motivação do crime, a dinâmica dos fatos e identificar possíveis envolvidos.