07 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
CRIME

Domingo violento: dois morrem baleados na zona leste de SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica

Um duplo homicídio registrado na madrugada deste domingo (7) deixou moradores do Bairrinho, na zona leste de São José dos Campos, em estado de alerta. Duas pessoas foram encontradas mortas após disparos de arma de fogo, o que mobilizou equipes da Polícia Militar, perícia e atendimento médico.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, enquanto a Polícia Civil iniciou a investigação para esclarecer a motivação do crime, a dinâmica dos fatos e identificar possíveis envolvidos.

Moradores relataram ter ouvido vários disparos antes de encontrarem as vítimas no chão.

O suspeito pelo duplo homicídio teria sido baleado e acabou socorrido a UPA do Novo Horizonte.

