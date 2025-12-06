06 de dezembro de 2025
CONFUSÃO

Vídeo flagra pancadaria entre 3 homens na Ponte Estaida, em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Briga na Ponte Estaiada
Briga na Ponte Estaiada

Um vídeo publicado por um vereador de São José dos Campos chamou atenção neste sábado (6) ao registrar uma agressão envolvendo três homens na região central da cidade. As imagens foram gravadas sob a Ponte Estaiada, ponto conhecido e movimentado, e repercutiram entre moradores.

Dois homens aparecem nas imagens atacando um terceiro, que tenta se defender enquanto é empurrado e golpeado. Até o momento, não há confirmação sobre a gravidade dos ferimentos nem o que teria causado o desentendimento.

A cena que mais gerou espanto foi registrada após a briga: apesar da violência, os três indivíduos entram no mesmo veículo e deixam o local juntos, fato que intrigou quem acompanhou a situação.

