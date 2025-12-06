Um vídeo publicado por um vereador de São José dos Campos chamou atenção neste sábado (6) ao registrar uma agressão envolvendo três homens na região central da cidade. As imagens foram gravadas sob a Ponte Estaiada, ponto conhecido e movimentado, e repercutiram entre moradores.

Dois homens aparecem nas imagens atacando um terceiro, que tenta se defender enquanto é empurrado e golpeado. Até o momento, não há confirmação sobre a gravidade dos ferimentos nem o que teria causado o desentendimento.