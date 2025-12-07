Enquanto a Polícia Civil apura as circunstâncias que levaram à morte de Luiz Henrique Rodrigues Alves de França, familiares e amigos se mobilizam em despedidas emocionadas. O jovem, assassinado a tiros neste sábado (6) na região sul de São José dos Campos, está sendo velado no Cemitério Colônia Paraíso, no Residencial Gazzo, onde o sepultamento ocorre neste domingo (7), às 13h30.
Mensagens de luto compartilhadas nas redes sociais relatam saudade, memórias de infância e pedidos de conforto à família. Um amigo publicou uma homenagem ressaltando lembranças afetivas e o impacto da perda. “Que você encontre paz e descanso eterno. Independente de qualquer coisa, quero guardar só as boas lembranças da infância e da adolescência que vivemos. Você fará falta. Deus conforte sua família.”
Paralelamente à comoção, a Polícia Civil segue investigando o crime, ocorrido na rua Elis Regina, no bairro Campos dos Alemães. O boletim de ocorrência cita dois suspeitos em uma motocicleta como autores dos disparos. No momento do ataque, a vítima também estaria em uma moto — veículo que não foi localizado no local, devendo ser analisado no inquérito.
Luiz Henrique era procurado pela Justiça, segundo a corporação, o que coloca os investigadores diante de várias linhas de apuração. O Departamento de Homicídios ouvirá testemunhas, analisará câmeras de segurança e cruzará informações com registros recentes de violência na zona sul. Embora uma possível ligação com o tráfico seja considerada, a polícia ressalta que outras motivações, como conflitos pessoais ou disputas anteriores, também não estão descartadas.