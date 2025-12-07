Enquanto a Polícia Civil apura as circunstâncias que levaram à morte de Luiz Henrique Rodrigues Alves de França, familiares e amigos se mobilizam em despedidas emocionadas. O jovem, assassinado a tiros neste sábado (6) na região sul de São José dos Campos, está sendo velado no Cemitério Colônia Paraíso, no Residencial Gazzo, onde o sepultamento ocorre neste domingo (7), às 13h30.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Mensagens de luto compartilhadas nas redes sociais relatam saudade, memórias de infância e pedidos de conforto à família. Um amigo publicou uma homenagem ressaltando lembranças afetivas e o impacto da perda. “Que você encontre paz e descanso eterno. Independente de qualquer coisa, quero guardar só as boas lembranças da infância e da adolescência que vivemos. Você fará falta. Deus conforte sua família.”