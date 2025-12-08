CPI
Suelen Miragaia, que foi secretária de Educação de Taubaté entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), foi ouvido na tarde dessa segunda-feira (8) pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda, na Câmara de Taubaté.
Oitivas
Essa foi a terceira sessão pública realizada pela CPI para a coleta de depoimentos.
Merenda
A CPI foi aberta pela Câmara de Taubaté em abril para apurar "possíveis irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino". A comissão tem prazo até 29 de novembro de 2028 para concluir os trabalhos e apresentar o relatório final.