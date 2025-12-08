08 de dezembro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TAUBATÉ

CPI da Merenda ouve ex-secretária da Educação da gestão Saud

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/CMT
Oitiva de Suelen Miragaia foi realizada na tarde dessa segunda-feira
Oitiva de Suelen Miragaia foi realizada na tarde dessa segunda-feira

CPI
Suelen Miragaia, que foi secretária de Educação de Taubaté entre dezembro de 2023 e agosto de 2024, na gestão do ex-prefeito José Saud (PP), foi ouvido na tarde dessa segunda-feira (8) pela CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Merenda, na Câmara de Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Oitivas
Essa foi a terceira sessão pública realizada pela CPI para a coleta de depoimentos.

Merenda
A CPI foi aberta pela Câmara de Taubaté em abril para apurar "possíveis irregularidades no fornecimento de merenda escolar na rede municipal de ensino". A comissão tem prazo até 29 de novembro de 2028 para concluir os trabalhos e apresentar o relatório final.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários