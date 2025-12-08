08 de dezembro de 2025
FINANCEIRO

Carnes impulsionam alta da cesta de Natal

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
IMAGEM FEITA POR IA

Um levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais da Universidade de Taubaté (Nupes/Unitau) aponta que os principais itens consumidos nas festas de fim de ano apresentaram variações moderadas de preço em 2025 no Vale do Paraíba. A pesquisa foi feita entre 25 de novembro e 6 de dezembro em 16 supermercados de Caçapava, São José dos Campos, Taubaté e Campos do Jordão  .

Entre as carnes típicas da ceia, o frangão/chester subiu 3,94% e o peru teve alta de 2,69%. Já o tender registrou aumento de 5,40%, movimento alinhado à inflação acumulada de 4,5% dos últimos 12 meses. Em contraste, o panetone apresentou queda expressiva de 8,55% — resultado da redução nos custos de insumos como açúcar, farinha de trigo, leite e ovos, segundo o Nupes  .

Os preços médios encontrados nas cidades foram semelhantes, reflexo da presença das mesmas redes de supermercados na região. Mesmo assim, há diferenças importantes: Caçapava registrou os maiores valores em três dos quatro itens analisados (frangão/chester, peru e tender), enquanto São José dos Campos apresentou os menores preços em frangão/chester, panetone e tender. Taubaté teve o menor preço do peru, tornando-se a opção mais competitiva para esse produto.

A pesquisa também comparou os valores com os anos anteriores. Em 2024, fortes chuvas no Rio Grande do Sul, um dos principais polos produtores de aves e suínos do país, desorganizaram temporariamente a cadeia produtiva, pressionando os preços. Em 2025, com a normalização gradual da oferta, os impactos foram reduzidos, favorecendo maior estabilidade para parte dos itens natalinos.

