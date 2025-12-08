Um preso tentou matar um colega de cela com um espeto em um presídio do Vale do Paraíba.
A vítima sofreu diversos ferimentos e foi levada para atendimento médico na Santa Casa de Aparecida. O homem foi atacado com um espeto artesanal e pedaços de louça quebrada dentro da Penitenciária 1 de Potim, na manhã de sábado (6), em Potim.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia Seccional de Guaratinguetá, o caso aconteceu por volta de 6h20 e foi registrado como tentativa de homicídio, com autoria conhecida, tendo como indiciado um homem, de 35 anos, e como vítima outro preso de 29 anos.
Segundo o relato, dois policiais penais trabalhavam na unidade e perceberam a agressão na cela 8. Um agente contou que, ao se aproximar da porta, viu a vítima ajoelhada enquanto o indiciado, em pé, desferia golpes com um objeto perfurante artesanal (espeto) contra o detento, em uma ação que só foi interrompida com a intervenção da equipe.
O agente penitenciário abriu o ferrolho da cela, acionou apoio da chefia e determinou que os demais presos se afastassem, sentando-se ao fundo, para garantir segurança durante a intervenção.
Ainda assim, a luta corporal continuou, com agressor e vítima rolando pelo chão até que os agentes conseguiram separá-los.
Outro policial penal confirmou que, ao entrar na cela, viu o homem, de 35 anos, desferindo golpes não só com o espeto artesanal, mas também com fragmentos do vaso sanitário de louça, usados como arma cortante. Esses pedaços de louça e o espeto foram recolhidos e apreendidos pela Polícia Científica.
Vítima sofreu cortes e escoriações; agressor foi isolado e está preso por tentativa de homicídio em presídio de Potim
Vítima.
Os policiais relataram que a vítima apresentava lesões visíveis, incluindo sangramento, ferimentos nas mãos, escoriações na cabeça e inchaço nos lábios. Já o autor não tinha ferimentos relevantes aparentes.
Após os primeiros cuidados na enfermaria da própria unidade, Victor foi encaminhado para uma avaliação mais completa na Santa Casa de Aparecida, onde permaneceu em observação, o que impediu a colheita imediata de seu depoimento.
Depois de contido, o detento agressor foi algemado e levado para o Regime de Disciplina, setor reservado a presos que cometem falta grave dentro do sistema prisional.
O histórico do boletim afirma que a equipe avalia que ele “teria tentado ceifar a vida da vítima, utilizando instrumentos perfurantes e cortantes de forma contínua, sendo impedido apenas pela intervenção dos agentes penitenciários”.