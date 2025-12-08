Um preso tentou matar um colega de cela com um espeto em um presídio do Vale do Paraíba.

A vítima sofreu diversos ferimentos e foi levada para atendimento médico na Santa Casa de Aparecida. O homem foi atacado com um espeto artesanal e pedaços de louça quebrada dentro da Penitenciária 1 de Potim, na manhã de sábado (6), em Potim.

