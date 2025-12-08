Ex-marido atropelou o namorado da ex em Pindamonhangaba em uma tentativa de homicídio, na manhã de domingo (7), na avenida Kassato Maru, região do Araretama. O crime aconteceu depois de o ex usar o próprio carro para atingir o veículo em que estava o atual companheiro da ex-esposa. A vítima foi socorrida por populares à UPA do Araretama. O autor fugiu do local.
De acordo com o boletim de ocorrência da Delegacia de Pindamonhangaba, o caso foi registrado como crime tentado de homicídio, de autoria conhecida. O suspeito tem 47 anos e é ex-marido da testemunha que acompanhou os policiais. A vítima é um homem de 37 anos, farmacêutico e atual namorado dela.
O boletim de ocorrência informa que policiais militares foram acionados via Copom para atender, inicialmente, uma denúncia de violência doméstica na avenida Kassato Maru, em Pindamonhangaba. Ao chegarem ao endereço, eles constataram que se tratava, na verdade, de uma tentativa de homicídio em que o ex-marido atropelou o namorado da ex.
Em conversa com a testemunha, de 40 anos, os policiais ouviram que o autor seria o ex-marido dela. Segundo o relato, a vítima havia acabado de estacionar o carro, um VW/Brasília branco, quando o suspeito, ao volante de um Honda City dourado, avançou com o veículo e o atropelou de forma intencional.
Depois da tentativa de homicídio, o ex abandonou o Honda City no local e fugiu para destino ignorado. A vítima foi socorrida por populares à UPA do Araretama antes mesmo da chegada do Samu, e a Polícia Militar não conseguiu falar com ele no primeiro momento, já que seguia em atendimento médico.
Na delegacia, os policiais militares apresentaram imagens de câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial da testemunha, que registraram a dinâmica em que o ex-marido atropela o namorado.
Os vídeos mostram o momento em que a vítima estaciona o carro e, em seguida, é atingida pelo veículo conduzido pelo suspeito, que abandona o automóvel e foge a pé.
Diante da gravidade da ocorrência, o delegado plantonista requisitou perícia técnica no local. A equipe do Instituto de Criminalística analisou danos nos dois veículos envolvidos – o Honda City dourado, ligado ao ex, e a Brasília branca, do namorado –, verificou marcas de impacto, posição dos carros e vestígios no asfalto.
Como os veículos já foram periciados na própria avenida, não houve necessidade de apreensão e ambos foram liberados a seus responsáveis legais.
O inquérito também inclui requisição de exame de corpo de delito para o namorado, a ser realizado no IML (Instituto Médico Legal), para detalhar a extensão das lesões. A situação de saúde dele não foi descrita no boletim, apenas que foi socorrido consciente à unidade de pronto atendimento.