Ex-marido atropelou o namorado da ex em Pindamonhangaba em uma tentativa de homicídio, na manhã de domingo (7), na avenida Kassato Maru, região do Araretama. O crime aconteceu depois de o ex usar o próprio carro para atingir o veículo em que estava o atual companheiro da ex-esposa. A vítima foi socorrida por populares à UPA do Araretama. O autor fugiu do local.

De acordo com o boletim de ocorrência da Delegacia de Pindamonhangaba, o caso foi registrado como crime tentado de homicídio, de autoria conhecida. O suspeito tem 47 anos e é ex-marido da testemunha que acompanhou os policiais. A vítima é um homem de 37 anos, farmacêutico e atual namorado dela.